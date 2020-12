Auf Facebook

Kölner Polizeipräsident verschickt Virus an Freunde

19.12.2020, 11:21 Uhr | t-online

Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob hat offenbar auf Facebook aus Versehen ein Virus verschickt. Zuvor war er selbst auf den mutmaßlichen Hacker-Trick hereingefallen.

Ein falscher Klick und es war passiert: Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob ist offenbar in eine Hacker-Falle im Netz hineingetappt. Wie der 64-Jährige der "Bild" berichtet, habe er zunächst auf Facebook eine scheinbar unauffällige Nachricht bekommen. Eine pensionierte Kollegin habe ihm ein Video geschickt – mit der Aufforderung, drauf zu klicken.



Doch dann die böse Überraschung: Mit dem Klick auf das Video verschickte der Polizeipräsident ein Virus in Form eines Videos an seine Kontakte im Messenger-Dienst. "Ich habe mich unglaublich geärgert", sagte er der "Bild". "Es zeigt, wie perfide dieser Hacker-Angriff gemacht worden ist."

Als dem Polizeipräsident bewusst wurde, was passiert war, reagierte er umgehend. Jacob habe sich mit dem Kommissariat zur Bekämpfung von Cyberkriminalität in Verbindung gesetzt. Anschließend änderte er das Passwort für seinen Facebook-Account, damit die Täter keinen Zugriff darauf bekommen. In seiner Story warnte er seine Facebook-Freunde davor, das Video zu öffnen.