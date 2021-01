Seit drei Monaten

Sieben-Tage-Inzidenz NRW-weit erstmals wieder unter 100

27.01.2021, 08:52 Uhr | t-online, dpa

Ein Mann beim Corona-Test in Köln (Symbolbild): Die Inzidenz in NRW geht zurück. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

In Nordrhein-Westfalen ist der Corona-Inzidenzwert zum ersten Mal seit drei Monaten wieder unter 100 gesunken. In Köln ist die Inzidenz ebenfalls zurückgegangen. Angestrebt ist jedoch eine noch geringere Kennzahl.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erstmals seit rund drei Monaten unter den Wert von 100 gesunken. Am Mittwochmorgen lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 97,2, wie aus Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) hervorging. Die Zahl der Corona-Todesfälle im Bundesland stieg indes weiter um 140 auf 10.301.

In Köln war die Inzidenz schon zuvor unter 100 gewesen, dann jedoch wieder angestiegen. Am Donnerstag gab die Stadt die Marke mit 77,2 an. Am Vortag wurde die Inzidenz mit 85,7 angegeben.

NRW-weit lag dieser Wert zuletzt am 25. Oktober mit 96,0 unter der 100er-Schwelle. In den vergangenen Tagen war die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen kontinuierlich gesunken.



Angestrebt ist die Zahl 50. Ab dann können die Gesundheitsämter nach eigenem Bekunden die Infektionsketten wieder nachvollziehen.