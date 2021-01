Pegel um mehr als ein Meter gestiegen

Köln rüstet sich für Hochwasser: "Rhein wird sein Bett verlassen"

30.01.2021, 10:20 Uhr | dpa

Die Pegeluhr am Rheinufer spiegelt sich in einer Pfütze: Der Rhein könnte wegen Tauwetters und Regens am Kölner Pegel die erste Hochwassermarke überschreiten. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

In Köln droht Hochwasser: Die Stadt hat bereits Maßnahmen ergriffen um dem steigenden Pegel des Rheins zu begegnen. Doch nicht nur in Köln steigt das Wasser am Ufer.

Tauwetter und Regen lassen den Wasserpegel steigen: Am Rhein liegende Städte wie Köln und Leverkusen bereiteten sich mit Schutzmaßnahmen auf Hochwasser vor. Von Freitag auf Samstag stieg der Pegelstand in der Domstadt um 1,35 Meter auf jetzt 5,72 Meter. Stadtentwässerungsbetriebe rechnen damit, dass er in der Nacht auf Sonntag au 7 Meter steigt.

Ab der Marke 6,2 Meter am Kölner Pegel wird die Schifffahrt dort eingeschränkt. Schiffe müssen langsamer und in der Mitte fahren, damit größere Wellen vermieden werden. Ab dem Pegelstand 8,30 Meter wird die Schifffahrt komplett gestoppt.

Arbeiter bauen Schutzwände vor einem Wohnhaus auf: Am Rheinufer im Stadtteil Rodenkirchen wappnet man sich für Hochwasser. (Quelle: Oliver Berg/dpa)



Geschmolzener Schnee und der jüngste Regen sorgen zum Wochenende für Rhein-Hochwasser in ganz NRW. Auch kleinere Flüsse sind betroffen.

"Der Rhein wird sein Bett verlassen", sagte der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes des Landesumweltamtes (Lanuv), Bernd Mehlig. Besorgniserregende Entwicklungen würden derzeit allerdings nicht erwartet.

Laut einer Übersicht des Lanuv war es am Freitag bereits möglich, dass mehrere kleine Flüsse ausuferten und zum Beispiel Straßen oder Wiesen in der Nähe überfluteten. Entsprechende Wasserstände wurden etwa von der Sieg, der Agger und der Rur bei Monschau gemeldet.