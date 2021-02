Blindgänger gefunden

Weltkriegsbombe in Köln: Knapp 6.000 Personen von Evakuierung betroffen

05.02.2021, 11:10 Uhr | t-online

Screenshot des Gefahrenbereichs: In Köln wird eine Weltkriegsbombe entschärft. (Quelle: Stadt Köln)

In Köln-Sürth ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger wird am Freitag entschärft. Dafür müssen Tausende Anwohner ihr Zuhause vorläufig verlassen.

In Köln-Sürth ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger auf einem Grundstück im Bereich Bergstraße wird am Freitag entschärft. Dafür müssen 5.900 Kölner ihr Zuhause ab 9 Uhr vorübergehend verlassen, wie die Stadt mitteilte. Sobald keine Menschen mehr im Gefahrenbereich sind, kann der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen.

Die Stadt hat für die Betroffenen eine Anlaufstelle in der Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Str. 191 eingerichtet. Bei dem Blindgänger handelt es sich um englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Die Fliegerbombe wird heute entschärft.

Die Entschärfungsmaßnahmen wirken sich auch auf den Verkehr in der Stadt aus. Die KVB-Stadtbahnlinien 16 und 17 sowie die Buslinien 130, 131 und 134 sind betroffen. Seit 9 Uhr passiert die KVB den Gefahrenbereich ohne Halt. Auch der Luftraum wird kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt, heißt es. Nähere Informationen finden Sie auf der Seite der Stadt Köln.