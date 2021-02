Ursache unklar

Baugerüst stürzt ein – Arbeiter lebensgefährlich verletzt

05.02.2021, 11:37 Uhr | dpa

Feuerwehreinsatz an einer Kölner Baustelle: Ein Baugerüst ist eingestürzt und hat einen Arbeiter unter sich begraben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Beim Einsturz eines Baugerüsts in Köln ist ein Mann am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten mehrere Anrufer am Morgen gemeldet, dass eine Person unter den Gerüsttrümmern liege und eingeklemmt sei. Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, ging der Notruf um kurz nach 8 Uhr ein. Der Unfall ereignete sich demnach an einer Baustelle an der Slabystraße.



Die Feuerwehr befreite den etwa 50-jährigen Bauarbeiter, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum ein Teil des über drei Etagen gebauten Gerüsts zusammengebrochen ist, sei noch unklar und werde nun von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr sicherte die noch stehenden Gerüstteile ab, denn auch dort bestand Einsturzgefahr.