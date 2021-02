1. FC Köln

Ultras schicken den FC mit Bengalos in Richtung Derby

06.02.2021, 12:09 Uhr | t-online

Vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach heizen die FC-Ultras der Mannschaft von Markus Gisdol mit Bengalos ein.

30 bis 50 Personen sollen laut "Bild" den Bus des 1. FC Köln nach dem Nachmittagstraining am Freitag begleitet haben und dabei Bengalos entzündet und Raketen abgefeuert haben. Am Samstag steht für die Mannschaft von Markus Gisdol ein Derby gegen Borussia Mönchengladbach an.

Die Kölner Fan-Seite "Geissblog" hat die Aktion in einem Video festgehalten.





Die Kölner können den in Zeiten der Corona-Pandemie ungewohnten Support sicher gut gebrauchen. Die unter der Woche gegen Regensburg aus dem Pokal ausgeschiedenen Geißböcke liegen in der Tabelle der Bundesliga nur einen Zähler vor dem Relegations-Platz.