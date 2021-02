Bis zu 18 Grad

Frühlingshafte Aussichten am Wochenende in Köln

17.02.2021, 16:31 Uhr | t-online

Vor wenigen Tagen gab es noch Minusgrade, doch am Wochenende bringt der Frühling seine ersten Ausläufer nach Köln: Bei Aussichten auf Sonne und bis zu 18 Grad scheint der Winter wie vergessen. Doch bleibt es auch so warm?

Schon zum Anfang der Woche sind die Temperaturen in Köln dauerhaft ins Plus gestiegen. Am Wochenende wird sich der Februar jedoch besonders frühlingshaft zeigen. Am Samstag seien bei einigen Wolken bis zu 17 Grad drin, erklärt Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst gegenüber t-online. Am Sonntag dann stiegen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein auf herausragende 18 Grad.

Doch hält der Trend auch an? Das könne man noch nicht sicher sagen, erklärt Wetterexpertin Beck. "Wir müssen uns darüber freuen, solange es so warm ist", sagt sie. Denn möglich sei es, dass die Temperaturen auch im März nochmal abrutschen – auch wieder bis in die Minusgrade.