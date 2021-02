Grausame Vorwürfe

Nach Tod von 21-Jähriger – Anklage gegen Mitbewohner erhoben

24.02.2021, 20:53 Uhr | t-online

Nach dem zunächst rätselhaften Tod einer 21-Jährigen in Köln kommen nun neue Details zu den Todesumständen ans Licht. Demnach sollen ihre Mitbewohner laut eines Berichts die Frau geschlagen und gequält haben.

Die Staatsanwaltschaft in Köln hat nach dem Tod einer 21-Jährigen aus Köln offenbar Anklage gegen vier Personen wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. Das berichtet die "Kölnische Rundschau". Der Zeitung liegen auch Details zur Anklageerhebung vor, die ein Bild von dem Martyrium zeichnen, das die Frau vor ihrem Tod erlebt haben soll.

Zum Hintergrund: Eine junge Frau wurde im Juli 2020 mit schweren Verletzungen in einer Wohnung in Höhenberg aufgefunden. Wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt wurde damals ihr polizeilich bekannter Lebensgefährte festgenommen. Nachgewiesen werden konnte dem Mann und drei weiteren Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufgehalten haben sollen, aber nichts. Nun die Wende in dem Fall.

Frau wie Sklavin gehalten?

Die Anklage wirft den vier Personen, bei denen es sich laut "Rundschau" offenbar zum Teil um ihre Mitbewohner gehandelt haben soll, vor, die Frau schwer misshandelt zu haben. Sie soll etwa mit einer Hundeleine geschlagen und mit Stiefeln getreten worden sein. Auch soll sie teilweise tagelang wie eine Sklavin gehalten worden sein, so die Zeitung weiter.

Die junge Frau starb schließlich an multiplen Organversagen im Juli 2020 in einem Kölner Krankenhaus. Dort stellten die Mediziner auch "diverse Brüche" fest, wie es weiter heißt. In einem Prozess sollen nun die Details des Tods der jungen Frau geklärt werden.