Mordkommission ermittelt

Mann bei Messer-Angriff in Café lebensgefährlich verletzt

07.03.2021, 18:03 Uhr | t-online

In einem "offiziell geschlossenen" Café in Köln wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich mit einem Messer verletzt.

Um kurz vor Mitternacht kam es in einem Café in der Keupstraße in Köln-Mülheim zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 33-jähriger Mann schwerste Stich- und Schnittverletzungen erlitten hat. Laut "Express" war die Polizei mit dem Hinweis auf eine Auseinandersetzung in dem Café gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen um 23.50 Uhr flüchteten mehrere Männer vom Tatort, so die Polizei. Im Café fanden die Polizisten dann den schwerstverletzten Mann vor. Er war mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen sind Cafés und Gaststätten derzeit eigentlich geschlossen. Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingesetzt. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen werten die Fahnder auch Bilder von Überwachungskameras aus.