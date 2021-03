Innere Kanalstraße

Illegales Autorennen durch Köln endet in Laternenmast

23.03.2021, 19:56 Uhr | t-online

Ein Polizeiauto an einer Ampel (Symbolbild): Die Polizei hat zwei Fahrer bei einem illegalen Autorennen erwischt. (Quelle: Future Image/imago images)

Ein Ford Fiesta und ein Opel Zafira sollen sich ein Autorennen durch Köln geliefert haben. Es endete mit einem Unfall – beide Fahrer sind ihre Führerscheine und Autos erstmal los.

In Köln sollen sich am Montagabend zwei Autofahrer ein illegales Renen auf der Inneren Kanalstraße ab der Ampelkreuzung Aachener Straß geliefert haben. Beim Überholen und Abbremsen sind die Fahrzeuge – ein Ford Fiesta und ein Opel Zafira – kollidiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Wie die Unfallspuren zeigten, war der 27-jährige Fahrer des Zafiras nach dem Zusammenstoß nach rechts ausgebrochen und gegen einen Laternenmast gekracht. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Führerscheine des 27-Jährigen und seines 23-jährigen Kontrahenten sowie beide Fahrzeuge sichergestellt.