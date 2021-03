Rekord in Köln

Wärmster Märztag seit Beginn der Wetteraufzeichnung

31.03.2021, 20:14 Uhr

Der botanische Garten in Köln (Archivbild): An der Wetterstation wurde am Mittwoch ein Temperaturrekord gemessen. (Quelle: blickwinkel/imago images)

26,9 Grad: So hoch war das Thermometer in NRW noch nie im März geklettert. Am botanischen Garten in Köln wurde am Donnerstag diese Temeratur gemessen – und ein 53 Jahre alter Rekord gebrochen.

Gegen 16 Uhr zeigte das Thermometer bei der Wetterstation am botanischen Garten in Köln laut dem WDR-Wetterstudio 26,9 Grad. Das wäre der höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Nordrhein-Westfalen. Der bisherige Rekord lag laut WDR bei 26,3 Grad am 29. März 1963.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am Nachmittag einen Rekord, mit 26,4 Grad in Köln-Stammheim. Der Wert müsse jedoch noch final bestätigt werden.

Am Donnerstag soll es in Köln nochmals warm werden, bevor das Osterwochenende kühlere Temperaturen bringt: An Karfreitag werden laut DWD nur 13 Grad erreicht, am Wochenende kann es in der Nacht sogar Minusgrade geben.