400 Menschen mussten evakuiert werden

Weltkriegsbombe in Köln-Raderberg entschärft

07.04.2021, 00:03 Uhr | t-online

Blindgängerfund auf einer Baustelle (Symbolbild): In Köln-Raderberg wurde eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Quelle: Jan Eifert/imago images)

Bei Bauarbeiten in Köln-Raderberg ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde noch in der Nacht zu Mittwoch entschärft – 400 Menschen mussten evakuiert werden.

Auf dem ehemaligen Aurelis-Gelände nahe der Bonner Straße in Köln ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fliegerbombe wurde noch in der Nacht zu Mittwoch entschärft. Dafür mussten rund 400 Kölner evakuiert werden, teilte die Stadt am Abend mit.

Der Bombenfundort in Köln-Raderberg: Der eingezeichnete Bereich wurde noch am Dienstagabend evakuiert. (Quelle: Stadt Köln)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) sowie das Ordnungsamt Köln waren vor Ort. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei dem Fund um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder. Vor der Entschärfung gingen Mitarbeiter des Ordnungsamts von Haus zu Haus, um die betroffenen Menschen zu evakuieren. Für sie wurde eine Anlaufstelle im Südstadion eingerichtet.

Straßen mussten gesperrt werden, ebenso wie der Güter- und Bahnverkehr auf einer anliegenden Strecke der Deutschen Bahn. Auch der Luftraum wurde nach Angaben der Stadt kurzzeitig gesperrt. Um kurz nach Mitternacht meldete die Stadt, dass die Bombe erfolgreich entschärft wurde. Der Blindgänger werde nun abtransportiert, die Sperrungen schrittweise aufgehoben. Anwohner könnten wieder in ihre Häuser.