"Räumlich getrennt"

Abi-Prüfungen in NRW auch ohne Corona-Test möglich

12.04.2021, 10:41 Uhr | LKA, t-online

Schülerinnen in einer Abiturprüfung (Archivbild): In NRW dürfen auch nicht auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen teilnehmen. (Quelle: Becker&Bredel/imago images)