Unfall in Leverkusen

Einjähriges Mädchen von Geländewagen überrollt

22.04.2021, 11:15 Uhr | t-online

Schock in Leverkusen: Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses hat ein Mann mit seinem Geländewagen ein einjähriges Kind überrollt. Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Am Mittwochvormittag ist in Leverkusen-Wiesdorf ein einjähriges Mädchen von einem Geländewagen überrollt und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Köln am Mittag mit.



Der 55-jährige Fahrer sei gegen 11 Uhr mit seinem Geländewagen von der Weiherstraße auf ein Privatgrundstück gefahren, wo das Mädchen in Begleitung eines Verwandten in der Nähe eines Autos stand. Dort habe er das Kind mit dem Wagen erfasst. Rettungskräfte brachten das Mädchen demnach in Begleitung seiner Mutter in eine Klinik.