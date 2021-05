Nächste Hochhaussiedlung

Schwerpunktimpfungen in Meschenich starten

07.05.2021, 11:25 Uhr | t-online

In Köln wurden diese Woche Anwohner in Chorweiler direkt vor ihrer Haustür gegen Corona geimpft. Die Stadt macht nun mit den Schwerpunktimpfungen in anderen Stadtteilen weiter.

Am Freitag und Samstag sind in Köln-Meschenich weitere Sonderimpfungen geplant. Während der Impfbus in Chorweiler aufgrund von fehlendem Impfstoff pausiert, geht es in diesem Hotspot weiter. Die Impfungen finden im Caritas-Zentrum statt.

Dafür stellt die Stadt Köln Impfdosen bereit – Reste des Zusatzkontingents des Landes und Überhang-Kapazitäten aus dem städtischen Impfzentrum, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bislang ist ungewiss, in welchem Maße die Sonderimpfungen in besonders von Corona betroffenen Stadtteilen weitergehen können, da Impfstoff für das Modellprojekt derzeit nur begrenzt zur Verfügung steht.