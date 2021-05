Entschärfung noch am Abend

Bombenfund in Meschenich – über 2.000 Menschen werden evakuiert

18.05.2021, 20:20 Uhr | t-online

Eine gesicherte Weltkriegsbombe (Symbolbild): In Köln-Meschenich ist am Dienstag ein Fünf-Zentner-Blindgänger gefunden worden. (Quelle: Jannis Große/imago images)

Bombenalarm in Köln: Bei Bauarbeiten ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch am Abend entschärft werden, mehr als 2.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Bei Bauarbeiten in Köln-Meschenich ist am Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich bei dem Blindgänger um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder. Nach Angaben der Stadt müsse sie noch am Abend entschärft werden.

Der eingezeichnete Bereich soll noch am Abend evakuiert werden. (Quelle: Stadt Köln)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf sei bereits vor Ort. Der Ordnungsdienst der Stadt Köln leite demnach aktuell alle erforderlichen Maßnahmen für die Evakuierung der Anwohner ein. Rund 2.100 Betroffenen müssten evakuiert werden, als Anlaufstelle diene die Europaschule, Raderthalgürtel 3.

Bereits am Mittag war in Flittard bei Grabungen eine mögliche Phosphorbombe gefunden worden. Auch hier soll der KBD zum Einsatz kommen.