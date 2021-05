Entschärfung in der Nacht

Bombe in Meschenich gefunden – 1.000 Menschen wurden evakuiert

19.05.2021, 00:51 Uhr | t-online

Eine gesicherte Weltkriegsbombe (Symbolbild): In Köln-Meschenich ist am Dienstag ein Fünf-Zentner-Blindgänger gefunden worden. (Quelle: Jannis Große/imago images)

Entwarnung in Köln: Bei Bauarbeiten war ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wurde noch in der Nacht entschärft, rund 1.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Bei Bauarbeiten in Köln-Meschenich ist am Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelte sich bei dem Blindgänger um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder. Die Bombe wurde noch in der Nacht entschärft.

Der eingezeichnete Bereich wurde für die Entschärfung evakuiert. (Quelle: Stadt Köln)

21 Minuten nach Mitternacht brachte der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf die Bombe zur kontrollierten Sprenung, teilte die Stadt mit.Rund 1.000 Betroffene in einem Radius von 500 Metern der Fundstelle mussten zuvor evakuiert werden, als Anlaufstelle diene die Europaschule, wo sich demnach rund 120 Menschen einfanden. Weitere etwa 1.000 Menschen im Radius bis zu 800 Metern waren aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln war mit rund 80 Kräften im Einsatz, ein Hubschrauber der Bundespolizei sicherte die Entschärfung zusätzlich für den Luftbereich ab. Bereits am Mittag war in Flittard bei Grabungen eine mögliche Phosphorbombe gefunden worden.