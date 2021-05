Pop-up-Store in Schildergasse

Burger King testet erste Veggie-Filiale in Köln

24.05.2021, 11:32 Uhr | t-online

Logo der Fast-Food-Kette Burger King (Archivbild): In Köln soll ein Pop-up-Store öffnen mit einem vegetarischen Angebot. (Quelle: Future Image/imago images)

In Köln will Burger King mit dem Trend mitgehen und macht vorübergehend einen Fast-Food-Shop mit einem vegetarischen Angebot auf. Statt Fleischleibchen gibt es dort Pflanzen-Patties.

US-Fast-Food-Gigant Burger King hat in Köln eine Veggie-Filiale angekündigt. Wie "Der Westen" berichtet, wird der Pop-up-Store in der Schildergasse vom 7. bis zum 11. Juni eine pflanzenbasierte Auswahl an Speisen anbieten.

Im Angebot sind dann die gängigen Burger, statt Fleisch kommen jedoch pflanzenbasierte Patties zwischen die Brothälften. Diese soll der Partner "The Vegetarian Butscher" liefern. Bereits jetzt bietet Burger King Chicken-freie Nuggets sowie einen Plant-Based-Whopper an – den klassischen Burger King Burger nur ohne Fleisch.