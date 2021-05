Fatales Wendemanöver?

Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

25.05.2021, 18:59 Uhr | t-online

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz (Symbolbild): Der Motorradfahrer schwebte auch noch am Dienstag in Lebensgefahr. (Quelle: Herbert Bucco)

Möglicherweise durch einen verbotenes Manöver kam es am Montag in Leverkusen zu einem folgenschweren Unfall: Ein Motorradfahrer krachte in einen Kleinwagen, der Biker schwebt jetzt in Lebensgefahr.

Am frühen Montagabend gegen 18 Uhr ist bei einem Unfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Leverkusen-Schleebusch ein 30-Jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort reanimiert werden musste. Das berichtet die "Bild". Auch am Dienstag schwebte der Mann noch in Lebensgefahr.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß des Motorrads mit einem Fiat Panda kam, werde laut "Kölner Stadt-Anzeiger" derzeit von einem Unfallteam untersucht. Demnach habe die 51-jährige Autofahrerin womöglich wenden wollen – was an der Stelle der Straße mittels durchgezogener Linien jedoch verboten wäre. Laut "Bild" war der Motorradfahrer in der entgegenkommenden Richtung gefahren. Die Straße war für die Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.