Aktivisten blockieren Straße in Köln – "Car is over"

05.06.2021, 14:45 Uhr | t-online

Polizisten am Rande einer Kundgebung (Archivbild): In Köln haben Klima-Aktivisten eine Straße besetzt. (Quelle: Future Image/imago images)

In Köln haben am Samstag Aktivisten die Neusser Straße besetzt. Sie fordern, dass dort Autos verboten werden. Nun sorgten sie für ein Verkehrschaos. Das Veedel soll autofrei werden: Das fordern mehrere Aktivisten in Köln und haben am Samstag die Neusser Straße im Stadtteil Nippes besetzt. Der Straßenabschnitt zwischen Cranach- und Wilhelmstraße ist blockiert, wie der "Express" berichtet. Laut dem Bericht sollen sich gegen 10 Uhr etwa 30 Personen auf die Straße gesetzt haben und damit für ein Verkehrschaos gesorgt haben. Die Polizei vor Ort sei in Verhandlung mit den Aktivisten und versuche zu erreichen, dass diese freiwillig die Straße verlassen. "Die Klimakrise ist real und sie wird weiterhin durch unseren Verkehr befeuert" teilten "Students for Future Köln" auf Twitter mit. "Car is over."

Gemeinsam mit Aktivisten von "Extinction Rebellion" hatten sie die Neusser Straße besetzt und aufgerufen, dass sich auch andere Menschen daran beteiligen und "die Straße beleben". Verwendete Quellen: "Express": "Aktivisten besetzen Neusser Straße: Verkehrschaos in Köln-Nippes"

