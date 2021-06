Betrug und Geldwäsche

SEK sprengt Eingangstür von Villa – NRW-weite Razzien

08.06.2021, 10:54 Uhr | dpa, t-online

Polizisten verlassen eine Villa in Leverkusen: Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Razzien in ganz NRW: Die Polizei hat unter anderem im Rheinland rund 30 Objekte durchsucht, Haftbefehle vollstreckt und Vermögen beschlagnahmt. In Leverkusen rückte das SEK an. Es soll um Betrug und Geldwäsche gehen.

Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und dem Landeskriminalamt sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz.

Laut Mitteilung werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche.

Wie die "Bild" berichtet, seien mehrere Hundert Kräfte im Einsatz. Das SEK will dabei nicht nur Beweise sicherstellen, sondern auch Vermögenswerte beschlagnahmen. In Leverkusen habe demnach das SEK die Villa eines führenden Mitglieds eines Clans gestürmt. Dafür sei die Spezialeinheit im Morgengrauen mit einem gepanzerten Wagen vorgefahren, habe das Tor gerammt und die Eingangstür aufgesprengt.

Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Details nennen, am Nachmittag ist eine Pressekonferenz des Landeskriminalamts geplant.