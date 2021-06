Schwerste Verletzungen

Lkw erfasst Radfahrerin und schleift sie mit

09.06.2021, 12:39 Uhr | t-online

Das Lastenfahrrad liegt vor dem Kipplaster: Eine Frau wurde bei einem Unfall in Köln-Bayenthal von einem Lkw mitgeschleift und dabei schwer verletzt. (Quelle: Vincent Kempf)

Schwerer Unfall in Köln-Bayenthal: Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug eine Fahrradfahrerin erwischt und sie mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen.

Am Mittwochmorgen hat der Fahrer (42) eines Kipplasters gegen 8 Uhr eine querende Lastenradfahrerin (44) beim Rechtsabbiegen von der Bonner Straße in die Cäsarstraße in Köln-Bayenthal erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.



Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Einsatzkräfte des Unfallaufnahmeteams unterstützen derzeit die Polizisten bei der Spurensicherung am Unfallort mit einer Drohne.

Der Einmündungsbereich ist gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen.