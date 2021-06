Köln

Biergarten statt Festplatz: Gastwirte bereit für EM-Start

10.06.2021, 06:33 Uhr | dpa

Ein Schild steht am Eingang eines geöffneten Biergartens. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das Trikot liegt bereit, die Tipps sind abgegeben: Fußballfans in Nordrhein-Westfalen freuen sich auf den Start der Europameisterschaft am Freitag. Doch statt mit Tausenden anderen vor einer Leinwand die deutsche Nationalelf anzufeuern, müssen die Menschen wegen der Corona-Pandemie auf kleinere Veranstaltungen ausweichen.

"Zusammenkünfte mit mehreren tausend Fußballbegeisterten zu organisieren wäre zu leichtsinnig, denn noch stecken wir in einer Pandemie", sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen. "Für die anstehende Europameisterschaft gilt: lieber kleinere Fußballfeste als mehr Infektionen."

Die Gastronomen und Veranstalter im Land bereiten sich derweil auf die Fußballfans vor. "Wir freuen uns in erster Linie, dass Public Viewing in den Gaststätten überhaupt wieder denkbar ist, und wir werden in unseren Betrieben alles daran setzen, dass die Corona-Regeln wie der Mindestabstand eingehalten werden", erklärt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Gaststättenverbandes Dehoga NRW.

Schlussendlich müssten die Gastronomen aber selbst entscheiden, ob sie Liveübertragungen anbieten wollen. Public Viewing sei kein Massengeschäft, sagt Hellwig. "In einem Restaurant ist die Weinbegleitung wichtiger als die Fußballbegleitung im Fernsehen."

Nach Angaben des NRW-Umweltministeriums sind Übertragungen in der Außengastronomie trotz Lärmschutzes bis 24 Uhr grundsätzlich möglich. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser appellierte an die Menschen, sich an die geltenden Regeln zu halten.