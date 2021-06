Köln

Mann stirbt in Asylunterkunft: Mordkommission ermittelt

15.06.2021, 14:27 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Kölner Asylunterkunft ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Am Dienstag seien am Vormittag zwei verletzte Männer in einem Zimmer gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Einer der Männer sei noch in der Unterkunft seinen Verletzungen erlegen, der zweite verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. "Die Hintergründe sind noch unklar", erklärten die Ermittler.