Großeinsatz in der Nacht

Feuerwehr löscht Brand in Chemiewerk in Köln-Niehl

18.06.2021, 08:15 Uhr | t-online

Großeinsatz der Feuerwehr im Kölner Norden: In der Nacht zu Freitag ist an einer Anlage auf dem Gelände eines Chemiewerks ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten vor Ort.

Ersten Informationen zufolge kam es in der Nacht auf Freitag gegen 23.40 Uhr zu einem Brand an einer Anlage auf dem Gelände der "Deutsche Infineum" in Köln-Niehl. An einer Rohrleitung sei Flüssiggas ausgetreten, sagte Martin Halama, Geschäftsführer des Unternehmens.

Letztlich habe man die Leitung abgesperrt, den Inhalt kontrolliert abbrennen lassen. Die Feuerwehr Köln sowie die hauseigene Betriebsfeuerwehr kühlten umliegende Tanks und dämmten die Flammen ein. Verletzt wurde niemand bei dem Feuer.

Die Brandursache sei noch unklar. "Wir müssen jetzt schauen, was da ist", so Halama. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Das Werk liegt in einem großen Gewerbegebiet.

Auch umliegende Tanks wurden während des Brandes von den Feuerwehren gekühlt. (Quelle: Vincent Kempf)

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwehr aus dem gesamten Stadtgebiet. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" war gegen vier Uhr das Feuer unter Kontrolle und der Einsatz konnte beendet werden. Der Verkehr auf der nahen Autobahn 1 habe laut "Deutsche Infineum" nicht unterbrochen werden müssen. Die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden. Das hänge auch davon ab, ob nur eine Leitung betroffen sei, oder benachbarte Rohrleitungen auch etwas abbekommen hätten. Der Schaden sei aber nicht massiv.

Die Produktion des Werks sei vorsorglich unterbrochen worden. Das Unternehmen stellt Schmiermittel-Additive für Motorenöle her.