Köln

Mann nach Badeunfall mit Hubschrauber in Klinik gebracht

19.06.2021, 17:55 Uhr | dpa

Ein Badeunfall am Fühlinger See bei Köln hat am Samstag einen Großeinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zogen am Nachmittag einen Mann aus dem Wasser, der beim Baden als vermisst gemeldet worden war. DLRG-Einsatzkräfte und Rettungsdienst hätten die Reanimation des erwachsenen Mannes vor Ort eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit. "Unter Reanimationsbedingungen" sei er dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher. Die Angehörigen wurden von einem Seelsorger betreut. Über den Gesundheitszustand des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen an dem Badesee im Einsatz. Die DLRG hatte acht Retter und ein Boot entsandt.