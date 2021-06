Spontane Demo an den Ringen

1.500 Menschen protestieren in Köln gegen Versammlungsgesetz

29.06.2021, 07:54 Uhr | dpa

"Jetzt erst recht, gegen Polizeigewalt und Versammlungsgesetz": Teilnehmer der Spontandemonstration gegen das geplante nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz in Köln. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Bei einer spontanen Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz sind am Montagabend rund 1.500 Menschen mit Plakaten und Bannern über die Kölner Ringe gezogen.

In Köln haben am Montag mehr als 1.000 Menschen gegen das geplante neue NRW-Versammlungsgesetz und das Vorgehen der Polizei bei den vorangegangenen Düsseldorfer Protesten am Samstag demonstriert. "Wer kontrolliert die Polizei?", stand auf einem der Plakate. "Gemeinsam gegen Rassismus und Polizeigewalt weltweit", hieß auf einem anderen.

Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf etwa 1.500, wie eine Sprecherin sagte. Die Demonstration sei störungsfrei gestartet. Die Organisatoren der Kölner Demonstration hatten im Vorfeld kritisiert, dass es in Düsseldorf zu "aggressiver Polizeigewalt" gegenüber Demonstranten und auch Journalisten gekommen sei.