Peinlicher Fauxpas

Netto wirbt mit falschem Dom in Prospekt

29.06.2021, 09:45 Uhr | t-online

Die Spitzen des Kölner Doms ragen hinter dem Ortsschild hervor – aber der Pfeil zeigt an eine völlig falsche Stelle. (Quelle: Screenshot Netto-Prospekt)

Werbung für regionale Produkte möchte Netto in seinem aktuellen Prospekt in Köln machen – und genau bei dieser "Regionalität" ist dem Discounter ein peinlicher Fauxpas unterlaufen: Oder wie sieht noch einmal der Kölner Dom aus?

Es ist ein Foto der Kölner Skyline, das den aktuellen Prospekt des Discounters Netto ziert, daneben ein Pfeil, der auf die Kirche Groß St. Martin deutet. "Kölner Dom" steht am Ende des Pfeils in Großbuchstaben. Eine peinliche Panne – sollte mit dem Bild der Stadt am Rhein doch offenbar die Regionalität des Discounters hervorgehoben werden.

Tatsächlich ist der Kölner Dom auf dem Bild zu sehen – zumindest die beiden Spitzen ragen rechts hinter dem aufgemalten Ortsschild hervor. Wie konnte es zu dem Missgeschick kommen? Dem "Express" sagte die Pressestelle von Netto, eine bayerische Agentur habe den Fehler bei der Freigabe des Prospekts übersehen und nicht korrigiert. "Es tut uns sehr leid und eine Entschuldigung geht von uns an alle Kölnerinnen und Kölner."