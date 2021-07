In Kölner Stadtbahn

44-Jähriger schießt mit Softair-Pistole um sich

29.07.2021, 13:50 Uhr | t-online

Mehrfach soll ein Mann in der Stadtbahn-Linie 4 in Köln-Mülheim mit einer Softair-Pistole auf andere Fahrgäste geschossen haben. Dabei soll er laut gelacht haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch gegen 0.15 Uhr betrat laut Polizei ein 44-Jähriger Mann an der Haltestelle Im Weidenbruch in Köln-Mülheim eine Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Leverkusen-Schlebusch. Laut lachend soll er dabei mit einer Softair-Pistole mehrfach in die Richtung von Fahrgästen geschossen haben, so meldete es der 24-jährige Fahrer der Stadtbahn in einem Notruf der Polizei.

Die herbeigerufenen Beamten trafen den 44-jährigen mutmaßlichen Schützen wenig später an, der nach eigenen Angaben "halbblind" sei. In seiner Bekleidung fanden sie die Pistole sowie Plastikkügelchen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und möglichen Verletzten, die den Vorfall mitbekamen oder betroffen waren: Nach Aussage des Stadtbahnfahrers hätten sich die Fahrgäste zum Schutz die Augen zugehalten, außerdem habe der Mann auch auf Fensterscheiben geschossen, die jedoch unbeschädigt blieben.



Die betroffenen Fahrgäste hätten die Stadtbahn beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.