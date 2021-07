Nach Erfolg im Mai

Zweite Impfaktion in Zentralmoschee am Wochenende

31.07.2021, 08:57 Uhr | t-online

Die Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld (Archivbild): Am Wochenende können sich hier alle ab 12 Jahren impfen lassen. (Quelle: Udo Gottschalk/imago images)

Mehr als 3.000 Menschen hatten sich im Mai in der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld impfen lassen. Am Wochenende werden nun erneut Impfungen angeboten, für alle ab 12 Jahren.

Nachdem eine Woche lang der Impfbus durch ganz Köln gefahren ist, steht das Wochenende im Zeichen von großen Impfaktionen in der Stadt: Am Rudolfplatz und in der Ditib-Zentralmoschee gibt es Impfungen ohne Termin, wer möchte, kann einfach vorbeikommen.

In der Zentralmoschee in Ehrenfeld steht zum einen die Zweitimpfungen derjenigen an, die sich dort vor zwölf Wochen mit Astrazeneca haben impfen lassen – die Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass auch alle anderen kommen können. Neben dem Impfstoff von Astrazeneca gibt es auch den von Biontech zur Auswahl. Geöffnet für die Impfungen ist die Zentralmoschee am Samstag und am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr.

Auch am Rudolfplatz gibt es am Samstag die Möglichkeit, sich impfen zu lassen – von 14 bis 22 Uhr können Menschen aus Köln sowie auch von außerhalb sich hier ihren Pieks abholen. Verimpft wird hier nach Angaben der Stadt vornehmlich Biontech. Bei beiden Impfaktionen wird empfohlen, neben dem Ausweis auch die Formulare zur Aufklärung über die Impfung sowie zur Anamnese ausgefüllt in zweifacher Form mitzubringen – das vermeide Wartezeiten.