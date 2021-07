Stichproben-Kontrolle

Viele Kölner halten sich nicht an Quarantäne

31.07.2021, 13:29 Uhr | t-online

Wer mit dem Coronavirus infiziert ist oder engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, muss in Quarantäne. Doch in Köln verstoßen offenbar viele gegen diese Regeln. Das ergaben laut einem Bericht Stichproben des Ordnungsamts.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln steigt wieder – das heißt, dass auch wieder mehr Menschen in Quarantäne müssen, entweder weil sie selbst sich infiziert haben, weil sie mit einer infizierten Person engen Kontakt hatten oder ein positives Ergebnis eines Schnelltests vorliegen haben. Wer gegen diese Quarantänepflicht verstößt, riskiert mindestens ein Bußgeld, wenn nicht gar in bestimmten Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Dennoch gibt es solche Verstöße in Köln, und davon offenbar nicht wenige.

Im Mai und Juni hat das Ordnungsamt laut einem Bericht von "Radio Köln" 29 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet – bei nur 65 stichprobenartigen Quarantäne-Kontrollen. Die Dunkelziffer könnte daher sehr groß sein, insgesamt befanden sich laut "Express" 12.715 Kölnerinnen unn Kölner zu dieser Zeit in Quarantäne. Aufgrund von Personalmangel könnten aber nicht mehr Personen überprüft werden.

Wie genau bei den ermittelten 29 Verstößen gegen die Vorschriften verstoßen wurde, dokumentiere das Ordnungsamt nicht, heißt es in dem Bericht.