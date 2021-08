Köln

TSG: Pflichtspielsaison beginnt im Pokal bei Viktoria Köln

09.08.2021, 02:06 Uhr | dpa

Für Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim beginnt die Pflichtspielsaison 2021/22. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gastiert heute Abend (18.30 Uhr/Sky) in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Drittligist FC Viktoria Köln. Nach dem frühen Vorjahres-Aus gegen Greuther Fürth haben die Kraichgauer in dieser Saison etwas gutzumachen. Hoeneß dürfte beim Gastspiel in Köln vor allem auf seine starke Offensive um den WM-Zweiten Andrej Kramaric und Österreichs Nationalspieler Christoph Baumgartner setzen. In der Bundesliga hat Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) sein erstes Spiel beim FC Augsburg.