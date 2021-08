Krankenhaus im Sperrbereich

Bombe gegen Mitternacht erfolgreich entschärft

10.08.2021, 07:04 Uhr | t-online

In Köln-Lindenthal haben Bauarbeiter eine Weltkriegsbombe gefunden. Von der Evakuierung war auch ein Krankenhaus in der Nähe betroffen.

Erst vor einer Woche musste eine Weltkriegsbombe in der Stadt entschärft werden, nun war es erneut soweit: Im Bereich Hohenlind (Werthmannstraße) in Köln-Lindenthal haben Bauarbeiter am Montagmorgen (9. August) einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Stadt teilte mit, dass die Bombe noch am gleichen Tag entschärft werden müsse.



Dafür wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt waren vor Ort. Um 23.25 Uhr war der Blindgänger entschärft. Die Sperrungen wurden aufgehoben.

Bombenfund in Lindenthal: Krankenhaus in der Nähe

Rund 1.000 Menschen waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. In der Sporthalle der GGS Freiligrathstraße wurde eine Anlaufstelle errichtet.

Eie Karte des Evakuierungbereichs: Alle Menschen, die in diesem Bereich in Lindenthal leben, wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. (Quelle: Stadt Köln)

Im Evakuierungsbereich lag auch das St.-Elisabeth-Krankenhaus. Bis auf zwei Flügel im Erdgeschoss musste auch dieses evakuiert werden. Rund 150 Patienten wurden deshalb in andere Krankenhäuser verlegt, darunter auch Intensivpatienten.

Bei dem gefundenen Blindgänger handelte es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder.