Gefährliche Fahrt

Frau mit E-Scooter auf Autobahn in Köln unterwegs

23.08.2021, 15:38 Uhr | AFP

Auf einer Autobahn bei Köln hat die Polizei eine 31-Jährige gestoppt, die auf einem E-Scooter unterwegs war. Offenbar stand die Frau unter hohem Alkoholeinfluss.

In Köln haben Polizisten nachts eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin von einer Autobahn geholt. Die 31-Jährige war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen auf der A57 in Höhe des Kölner Stadtgebiets unterwegs, wie die Polizei am Samstagabend berichtete.

Demnach wählte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Notruf, als er die in Schlangenlinien fahrende Frau auf ihrem Elektroroller um kurz vor 4 Uhr morgens bemerkte.



Polizisten stoppten die Fahrerin an der Anschlussstelle Ehrenfeld und beendeten die riskante Fahrt. Ein Bluttest ergab einen Alkoholwert von annähernd zwei Promille.