Tragödie in Würselen

Transporter kracht in Haltestelle – Mutter und Baby tot

02.09.2021, 09:17 Uhr | t-online, dpa

Einsatzkräfte an der Unglücksstelle: Für Mutter und Kind kam jede Hilfe zu spät. (Quelle: Ralf Roeger/dpa)

Schrecklicher Unfall in Würselen bei Aachen: Ein Kleintransporter ist nach einem Überholvorgang in eine Bushaltestelle gefahren. Eine Frau und ihr Kind starben.

Bei einem schweren Unfall an der Bushaltestelle "Kaisersruh" in Würselen sind eine Mutter und ihr Baby getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters nach dem Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.



Das Auto sei beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Haltestelle gekracht, wo Mutter und Kind auf einen Bus gewartet hätten, berichtete ein Reporter vor Ort.

Hier warteten Mutter und Kind: Der Transporter erfasste die beiden, sie starben. (Quelle: Ralf Roeger/dpa)

Das drei Monate alte Baby starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle, die 21-jährige Mutter erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen: "Ersthelfer und Zeugen werden zurzeit seelsorgerisch und durch den Opferschutz der Polizei betreut."

Der Bürgersteig am Haltestellenschild ist recht schmal. Im Bereich der Unfallstelle gilt Tempo 50. Zeugen hatten noch vergeblich versucht, Erste Hilfe zu leisten.

Die Aachener Straße war zwischen der Krefelder Straße und der Klosterstraße für den Verkehr gesperrt. Die Stadt Würselen liegt etwa 50 Kilometer Luftlinie von Köln entfernt.