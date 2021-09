Teilnahme an israelfeindlicher Demo

Aufregung um neue WDR-Moderatorin

13.09.2021, 16:18 Uhr | t-online

Nemi El-Hassan bei einer Pressekonferenz zum Thema "Begriffswelten Islam" in der Bundeszentrale für politische Bildung (Archivbild): In der Vergangenheit soll sie umstrittene Äußerungen getätigt haben. (Quelle: Jens Jeske/imago images)

Das WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" bekommt bald eine neue Moderatorin. Nun werden umstrittene Details aus ihrer Vergangenheit bekannt.

Nemi El-Hassan soll im Oktober als Moderatorin des Wissenschaftsmagazins "Quarks" des WDR anfangen. Jetzt sorgt ein Bericht der "Bild"-Zeitung für Aufregung. Die Zeitung wirft der 28-jährigen Ärztin und Journalistin (Funk) vor, sich mit Israel-Hassern solidarisiert und den Dschihad relativiert zu haben.

Ihr Dschihad bedeute für sie, "freundlich sein", "arbeiten" und "geduldig sein", schilderte El-Hassan im Jahr 2015 in einem Erklärvideo der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Terror-Bedeutung des Wortes sei nur eine Missinterpretation. Ein Islamwissenschaftler sagte dem Blatt, dass dies einer Relativierung gleichkomme.

Tatsächlich erklärt die Moderatorin in dem Video, dass das Wort "Dschihad" zwei verschiedene Bedeutungen habe – eine bezeichne Krieg, die andere beziehe sich auf den Lebensstil. Diese Ausführung fehlt bei der Darstellung der "Bild".

Das Logo des WDR ist am Gebäude des Senders in Köln zu sehen: Er wies die Kritik an seiner Moderatorin El-Hassan zurück. (Quelle: Ritter/imago images)



Umstrittenes Erklärvideo: "Dschihad"-Aussage aus dem Zusammenhang gerissen?

Gegenüber der "Bild" stellte sich der WDR hinter El-Hassan und verwies darauf, dass das Video "aus dem Kontext gerissen" und "sechs Jahre alt" sei. In dem vollständigen Beitrag könne die Redaktion "keine Relativierung erkennen". Der Sender äußerte sich auf Anfrage von t-online zunächst nicht. Auf Social Media wurde die Moderatorin nach der Veröffentlichung des Berichts stark angefeindet.

El-Hassan soll jedoch im Jahr 2014 auch am Al-Kuds-Marsch durch Berlin teilgenommen haben – bei dem es in den letzten Jahren immer wieder zu antisemitischen Äußerungen und Aktionen kam. Die "Bild" veröffentlichte ein Foto, das El-Hassan dort zeigen soll.