Köln

Nach Hochwasser: Autobahn bei Kreuz Bliesheim wird saniert

11.10.2021, 15:06 Uhr | dpa

Der 6,5 Kilometer lange Autobahnabschnitt von A1 und A61 mitten im Gebiet des Jahrhunderthochwassers vor drei Monaten wird von Dienstag an in Richtung Venlo umfassend saniert. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes ist auf dem noch gesperrten Abschnitt die Fahrbahndecke durch die Flut beschädigt worden. Die Wassersättigung sei teils noch hoch, so dass bei den erwarteten Bodenfrösten weitere Schäden erwartet würden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nicht gegeben sei.

Auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Bliesheim und dem Autobahndreieck Erfttal müsse vor dem Winter neuer Asphalt aufgetragen werden. Der Abschnitt im Westen von Köln wird jeden Tag in beiden Richtungen von insgesamt rund 100.000 Fahrzeugen befahren. Die Arbeiten dauern laut Autobahn GmbH wahrscheinlich bis Jahresende.