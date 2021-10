Gescheiterter Raubüberfall

Frau fährt mit Taxi zu Überfall – Fahrer verweigert Flucht

29.10.2021, 18:26 Uhr | t-online

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht (Symbolbild): In Köln hat eine Frau versucht, eine Tankstelle zu überfallen. (Quelle: Fotostand/imago images)

In Köln hat sich eine 19-Jährige per Taxi zu einer Tankstelle fahren lassen, um jene auszurauben. Bei der Flucht vom Tatort spielte der Taxifahrer aber nicht mehr mit.

Dieser Raubüberfall ging daneben: Am Freitag hat sich eine junge Frau in Köln mit einem Taxi zu einer Tankstelle fahren lassen. Dort schüttete sie Diesel aus einer Plastikflasche im Verkaufsraum aus, wie die Polizei Köln berichtet, und forderte Bargeld.

Sie drohte, die Tankstelle am Holzmarkt in der Kölner Südstadt anzuzünden. Die 32-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle blieb offenbar unbeeindruckt und verweigerte die Herausgabe. Daraufhin sei die 19-Jährige wieder nach draußen geflüchtet, um in das wartende Taxi einzusteigen.

Doch der Taxifahrer weigerte sich, weiterzufahren. So konnte die Polizei die Frau festnehmen. Sie soll einem Haftrichter vorgeführt werden.