Entwarnung in Köln

Weltkriegsbombe in Klettenberg erfolgreich entschärft

20.11.2021, 08:22 Uhr | cco, t-online

Kampfmittelbeseitigung: In Köln-Klettenberg ist bei Bauarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

In Köln-Klettenberg ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Hunderte Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nun gibt es Entwarnung.

Die am Freitag bei Bauarbeiten in Köln-Klettenberg gefundene Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt am Freitagabend auf ihrer Webseite mit.



Evakuierungsbereich rund um die Fundstelle: 300 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. (Quelle: Stadt Köln)



Zuvor war der Bereich im 500-Meter-Radius um die Fundstelle Luxemburger Straße/Militärringstraße am Freitag abgesperrt worden. 300 Anwohner hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohner hatte die Stadt in der Aula der Elsa-Brändström-Schule eingerichtet.

Laut Angaben der Stadt Köln handelte es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder. Eine Entschärfung war nach Stadtangaben noch am Freitag nötig gewesen. Inzwischen konnten eingerichtete Sperrungen wieder aufgehoben werden.