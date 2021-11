Großeinsatz in Köln

Mann drohte, Kita "in die Luft zu jagen"

19.11.2021, 17:55 Uhr | t-online, nhe

In der Domstadt kam es am Freitag zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut der Polizei gab es eine "Bedrohungslage" in einer Kita. Sie konnte einen Mann in Gewahrsam nehmen.

Die Polizei Köln war am Freitagnachmittag im Stadtteil Riehl im Großeinsatz. Wie die Beamten auf Twitter mitteilten, waren sie wegen einer "Bedrohungslage" in einer Kindertagesstätte mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Bürger sollten den Bereich meiden, die Polizei sperrte den Bereich rund um die Straße "An der Flora" weiträumig ab.

Demnach habe eine Mitarbeiterin der Kita gegen 15.30 Uhr die Polizei gerufen und berichtet, dass ein Verdächtiger das Gebäude betreten habe. Er habe gedroht, die Kita "in die Luft zu jagen".

Die Erzieherinngen und Erzieher leiteten die Kinder daraufhin aus dem Gebäude. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Um 17.37 Uhr meldete die Polizei, dass die verdächtige Person das Gebäude selbstständig verlassen habe. Beamte nahmen den Mann in Gewahrsam.