Einsatz in Köln

Falscher Feldjäger der Bundeswehr aufgegriffen

15.12.2021, 20:04 Uhr | dpa

Oberarmschutz mit dem Schriftzug Feldjäger (Symbolbild): Der Mann gab an früher Soldat gewesen zu sein. (Quelle: Deutzmann/dnetcdn/imago images)

Mit Fahrzeug, Bundeswehrjacke, Pistole und sogar einem Ausweis hat sich in Köln ein Mann als Feldjäger der Bundeswehr ausgegeben. Die Polizei stellte den Mann am Hauptbahnhof.

Am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei einen Mann aufgegriffen, der sich als vermeintlicher Feldjäger der Bundeswehr ausgegeben hat. Sein Fahrzeug war am Mittwoch am Busbahnhof wegen eines magnetischen Schilds mit entsprechender Aufschrift aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 53-Jährige habe zudem eine nicht geladene Schreckschusspistole, eine Bundeswehrjacke sowie einen entsprechenden Ausweis bei sich getragen. Nun werde wegen des Verdachts der Amtsanmaßung sowie eines möglichen Waffendeliktes ermittelt. Die Gegenstände seien sichergestellt worden. Auf der Wache habe der Mann zu Protokoll gegeben, er sei einmal Soldat gewesen, aber inzwischen ausgeschieden. Er sei bislang nicht polizeibekannt.