Hoher Sachschaden

Geldautomat in Köln-Brück gesprengt – Zeugen gesucht

28.12.2021, 11:54 Uhr | t-online, cco

Zerstörte Bankfiliale nach einer Geldautomaten-Sprengung (Symbolbild): Drei Unbekannte sollen an der Sprengung in Köln-Brück beteiligt gewesen sein. (Quelle: Bernd Günther/imago images)

Unbekannte haben den Geldautomaten einer Bankfiliale in Köln-Brück gesprengt. Das Gebäude nahm erheblichen Schaden, die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

In einer Bankfiliale in Köln-Brück haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hatten die Polizei kurz vor 3 Uhr darüber informiert.

Die in einem Mehrfamilienhaus befindliche Bankfiliale und das Gebäude wurden bei der Explosion schwer beschädigt. Aktuell fahndet die Polizei Köln nach drei Tatverdächtigen, die in einem schwarzen Audi A6 Kombi mit Gladbacher Kennzeichen in Richtung Refrath geflüchtet sind.

Laut Angaben der Polizei erbeuteten die Täter im Zuge der Sprengung des Geldautomaten Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt das Fachkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.