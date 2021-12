Karneval in Köln

Prinzenproklamation wird im Fernsehen übertragen

29.12.2021, 14:01 Uhr | t-online, cco

Nach der vorläufigen Absage dürfen sich Kölnerinnen und Kölner jetzt auf ein karnevalistisches Trostpflaster freuen: Die Proklamation des Kölner Dreigestirns soll im Fernsehen übertragen werden.

Nach der Absage am 20. Dezember können Karnevalisten nun aufatmen: Die Proklamation des Kölner Dreigestirns (kurz PriPro) soll am 7. Januar doch stattfinden. Der Ablauf bliebe demnach wie geplant – allerdings ohne Publikum, teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Mittwoch mit.

Damit die Kölnerinnen und Kölner trotzdem an der Festivität teilhaben können, wird die PriPro außerdem im Fernsehen übertragen. Das habe man gemeinsam mit dem WDR entschieden, heißt es in der Mitteilung.



Köln: Dreigestirn hat karitative Verantwortung

"Auch ohne Sitzungen und Bälle brauchen wir ein großes und ein kleines Kölner Dreigestirn", sagt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees. "Eine Session besteht nicht nur aus dem gemeinsamen Feiern, sondern auch aus vielen sozialen Terminen. Diese sind wichtig, um etwa Spendengelder für karitative Vereine zu sammeln und nicht zuletzt, um Menschen ein bisschen Trost und Freude zu schenken. An diesen Terminen wollen wir so weit wie möglich festhalten.“

Stattfinden soll die Proklamation wie immer im Kölner Gürzenich, wo Oberbürgermeisterin Henriette Reker dem designierten Prinz Sven I. (Oleff), Bauer Gereon (Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie (Björn Braun) die Insignien überreichen und sie damit offiziell ins Amt heben wird.

"Wir haben gespürt, wie wichtig Karneval in dieser Krisenzeit ist"

Die drei sind in dieser Session – aufgrund von Corona – bereits zum zweiten Mal dabei. Prinz Sven, der den Karnevalsauftakt mit einer Corona-Infektion in Quarantäne verbrachte, freut sich trotz aller Widrigkeiten auf die kommende Session: "Wir haben in der vergangenen Session an ganz vielen Stellen gespürt, wie wichtig den Menschen der Karneval gerade in so einer Krisenzeit ist. Wenn wir in den kommenden Wochen wieder ein wenig helfen können, die kölschen Jecken durch diese schwere Zeit zu bringen, dann stellen wir uns voller Überzeugung dieser Aufgabe und übernehmen Verantwortung.“

Neben dem erwachsenen Dreigestirn wird auch das Kinderdreigestirn mit Kinderprinz Felix I. (Diederichs), Bauer Robin (Valentin Fischenich) und Jungfrau Helena (Baum) proklamiert. Dessen ursprünglich geplante Proklamation im Tanzbrunnen war aufgrund der Pandemie-Entwicklung ebenfalls abgesagt worden.

Das musikalische Programm der PriPro soll wie gehabt von bekannten Kölner Karnevalsgrößen wie den Bläck Fööss, den Höhnern und Cat Ballou bestritten werden. Auch die Büttenredner Jörg Runge, Jens Singer und Kabarettist Jürgen Beckers sind mit dabei. Wann genau die Prinzenproklamation im WDR übertragen wird, ist noch nicht bekannt.