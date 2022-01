Wegen Fahrbahnerneuerung

Deutzer Brücke fünf Wochen lang gesperrt

07.01.2022, 15:16 Uhr | t-online, cco

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Deutzer Brücke fünf Wochen lang gesperrt. Umleitungen sollen über die Severinsbrücke und die Zoobrücke verlaufen.

Kölner Pendler müssen jetzt stark sein: Wegen Sanierungsarbeiten will die Stadtverwaltung die Deutzer Brücke fünf Wochen lang für den Autoverkehr sperren. Umleitungen sollen über die Zoobrücke und die Severinsbrücke verlaufen, heißt es in einer Mitteilung auf dem offiziellen Portal der Stadt Köln.

Um den Verkehr in die Innenstadt nicht mehr als nötig einzuschränken, wurden die Bauarbeiten für die Sommerferien 2020 – also im Zeitraum zwischen dem 27. Juni und dem 9. August – vorgesehen. Zunächst soll nur die Fahrbahn in Richtung Innenstadt saniert werden. Fußgänger und Radfahrer sollen die Brücke weiterhin nutzen können.

Eine Überprüfung des Bauwerks ergab, dass der Fahrbahnbelag der Brücke in die Jahre gekommen ist und dringend erneuert werden muss. In einem zweiten Schritt werde auch die Fahrbahn in Richtung Deutz saniert. Verkehrsausschuss und Stadtrat müssen dem 1,77 Millionen teuren Vorhaben noch zustimmen.