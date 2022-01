Marsch durch die Innenstadt

Mehr als 1.000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Köln

10.01.2022, 19:51 Uhr | dpa, t-online

Demonstrierende in Köln: Mehr als 1.000 Menschen ziehen durch die Innenstadt. (Quelle: Dominik Sommerfeld)

In Polizeibegleitung sind in Köln mehr als 1.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Große Auseinandersetzungen gab es bisher nicht.

In Köln sind am Montagabend mehr als 1.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Demonstration versammelten sich nach Angaben der Polizei auf dem Roncalliplatz neben dem Dom und begannen von dort aus, durch die Innenstadt zu ziehen.



Laut einem Reporter vor Ort haben nicht alle Teilnehmenden eine Maske getragen. Ein Polizeisprecher hingegen sagte, der ganz überwiegende Teil habe sich an die Maskenpflicht auf dem Platz gehalten. Er schätzte die Teilnehmerzahl auf weit über 1.000. Die angemeldete Zahl von 1.500 Teilnehmern könnte erreicht worden sein. Bisher kam es laut einem Reporter noch zu keinen größeren Auseinandersetzungen. Die Demonstration durch die Kölner Innenstadt dauerte am frühen Montagabend noch an.

Menschen versammeln sich nahe des Kölner Doms: Nicht jeder hat sich an die Maskenpflicht gehalten. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



An den vergangenen Montagabenden hatte es in Köln auch schon Kundgebungen gegeben, dabei handelte es sich aber um unangemeldete Versammlungen. Dieses Mal waren zwei Demonstrationen angemeldet worden, eine davon stand unter dem Motto "Köln steht auf für Freiheit 22". Eine kleine Gruppe von 20 bis 25 Teilnehmern demonstrierte für die Corona-Maßnahmen.