Köln

Bürgermeister: Nach der Flut fehlt noch Geld zum Aufbau

14.01.2022, 09:36 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach der Flut-Katastrophe hakt es nach Angaben des Stolberger Bürgermeisters Patrick Haas (SPD) vielerorts noch bei den Hochwasserhilfen. Die Prüfung der sehr komplexen Anträge dauere "länger als erhofft, sagte Haas am Freitag im "Morgenecho" von WDR 5. "Viele Menschen haben das Problem, dass sie noch nicht richtig loslegen können." Nicht jeder habe so viel Geld, ohne die Hochwasserhilfe bei Handwerkern in Vorleistung treten zu können.

Bei der Infrastruktur der Stadt funktioniere vieles ein halbes Jahr nach der Flut aber wieder. "Jedes Kind kann in die Schule oder in die Kita gehen - auch, wenn diese natürlich nicht so schön sind, wie sie vielleicht vorher waren", sagte der Bürgermeister. Die Wiedereröffnung der ersten Geschäfte oder Postfilialen seien kleine Erfolgserlebnisse. "Es geht jetzt wieder aufwärts."

Falls die Politiker ihre Zusagen nicht einhielten - die Betroffenen des Jahrhunderthochwassers auch dann nicht zu vergessen, wenn die Bilder nicht mehr so schlimm seien wie am Anfang - werde man sich Gehör verschaffen, unterstrich der SPD-Politiker. "Ich gehe davon aus, dass man uns noch auf der Liste hat."