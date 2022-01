Köln

Feuerwehr befreit Verschütteten in Köln

14.01.2022, 20:08 Uhr | dpa

Bei Ausschachtungsarbeiten an der Hauswand eines Einfamilienhauses in Köln ist am Freitag ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers wurde er in zwei Metern Tiefe bis zur Hüfte verschüttet. Unterkühlt und mit leichten Verletzungen sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Feuerwehr konnte sich der Arbeiter nicht mehr selbst befreien. Die Erde rund um den Verschütteten musste rund eine Stunde lang abgetragen werden.