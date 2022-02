Masche mit gefälschten Konten

Kölner sollen polnischer Betrügerbande geholfen haben

11.02.2022, 14:25 Uhr | t-online, mec

Zwei Männer aus Köln sollen eine Betrügerbande aus Polen unterstützt haben. Vor allem ältere Menschen sollen um ihr Geld gekommen sein. Nun wurde die Wohnung der beiden Männer durchsucht.

Mit einer perfiden Masche sollen zwei Männer aus Köln dabei geholfen haben, Senioren um ihr Geld zu bringen. Sie sollen, so teilte es die Kölner Polizei am Freitag mit, unter anderem Konten auf Namen von Obdachlosen eröffnet haben. Diese Kontodaten sollen die beiden Männer dann an eine Betrügerbande in Polen weitergegeben haben.

Die Bande betreibe nach bisherigen Erkenntnissen Callcenter in England, heißt es weiter. Von dort aus sollen Anrufe an Senioren herausgegangen sein.



Mit einer erfundenen Geschichte sollen die betrügerischen Callcenter-Anrufer die älteren Menschen dazu gebracht haben, ihre Ersparnisse auf die Konten der beiden Männer aus Köln zu überweisen – angeblich, um das Geld vor einem drohenden Hackerangriff in Sicherheit zu bringen.

Kölner Polizei sind keine Geschädigten in Deutschland bekannt

Die polnischen Polizisten hatten sich an ihre deutschen Kollegen gewandt. Die Wohnung der beiden Verdächtigen in Köln-Vogelsang wurde von Einsatzkräften aus Polen, Beamten des BKA und Europol und von Kölner Polizisten durchsucht.

Immerhin: "Taten dieser Bande mit Betrogenen in Deutschland sind derzeit nicht bekannt", so die Polizei.