Köln

Eintracht-Frauen nach Sieg in Köln wieder Tabellenvierter

13.02.2022, 18:12 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben mit einem Sieg beim 1. FC Köln den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga zurückerobert. Die Hessinnen setzten sich am Sonntag vor 906 Zuschauern mit 2:1 (2:1) durch und zogen mit 28 Punkten wieder am 1. FFC Turbine Potsdam (27) vorbei. Weronika Zawistowska brachte Köln in der 17. Minute in Führung, doch Nicole Anyomi (34.) und Laura Prasnikar (40.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Die Liga geht nun in eine knapp dreiwöchige Länderspielpause. Am 5. März empfängt die Eintracht dann den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim.