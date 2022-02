Frauen mit Schwermetall vergiftet

Ermittler suchen weitere Opfer nach Doppel-Giftmord

22.02.2022, 17:41 Uhr | dpa

Stacheldrahtzaun hängt an einer Mauer in einer Justizvollzugsanstalt (Symbolbild): Ein Mann soll mehrere Frauen vergiftet haben und sitzt nun in U-Haft. (Quelle: Silas Stein/dpa)